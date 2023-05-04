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20:11 04.05.2023

СБУ затримала віцемера Вознесенська, підозрюваного в розкраданні бюджетних грошей на закупівлю оборонної продукції

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СБУ затримала віцемера Вознесенська, підозрюваного в розкраданні бюджетних грошей на закупівлю оборонної продукції

Служба безпеки України викрила схему привласнення бюджетних грошей, виділених на закупівлю продукції для Сил оборони в прифронтових районах Миколаївської області, до організації оборудки причетний перший заступник голови Вознесенської міської територіальної громади, повідомляє СБУ.

У повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в четвер зазначається, що віцемер Вознесенська залучив до незаконної діяльності двох своїх підлеглих - посадових осіб бухгалтерії міськради, а також голову місцевого благодійного фонду.

"Як свідчать матеріали розслідування, фігуранти налагодили злочинний механізм виведення в тінь бюджетних коштів під час публічних закупівель оборонної продукції. За попередніми даними, учасники оборудки завдали державі збитків майже на 1 млн грн", - ідеться в повідомленні.

Під час обшуків за місцями роботи, проживання та в автомобілях фігурантів виявлено комп'ютерну техніку, документи та чорнові записи з доказами незаконних дій, понад млн у гривневому еквіваленті.

"На підставі зібраних доказів першому заступнику мера та трьом його спільникам повідомлено про підозру за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах)", - інформують в СБУ.

Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Триває розслідування для встановлення усіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Заходи з викриття правопорушення проводилися співробітниками СБУ в Миколаївській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва органів прокуратури.

 

 

 

Теги: #сбу #затримання #розкрадання #вознесенськ

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