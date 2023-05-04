Лубінець: Більшість українців у російському полоні зазнавали тортур

Більшість українських громадян, які потрапили в російський полон, зазнавали там тортур, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"За нашими даними... 86% тих, хто перебував у полоні, були під тортурами різного характеру, психологічного, фізичного", - повідомив Лубінець на пресконференції в четвер у Києві.

Він зазначив, що українських громадян били, ламали їм кістки, катували струмом.

На думку омбудсмена, ситуація була б кращою, якби Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) виконував свій мандат.

Лубінець також заявив про необхідність створення альтернативи МКЧХ. "Ми неодноразово зверталися до наших міжнародних партнерів, і будемо продовжувати звертатися з тим, щоб ініціювати створення подібної організації, альтернативної організації", - сказав він.