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19:29 04.05.2023

Лубінець: Більшість українців у російському полоні зазнавали тортур

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Лубінець: Більшість українців у російському полоні зазнавали тортур

Більшість українських громадян, які потрапили в російський полон, зазнавали там тортур, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"За нашими даними... 86% тих, хто перебував у полоні, були під тортурами різного характеру, психологічного, фізичного", - повідомив Лубінець на пресконференції в четвер у Києві.

Він зазначив, що українських громадян били, ламали їм кістки, катували струмом.

На думку омбудсмена, ситуація була б кращою, якби Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) виконував свій мандат.

Лубінець також заявив про необхідність створення альтернативи МКЧХ. "Ми неодноразово зверталися до наших міжнародних партнерів, і будемо продовжувати звертатися з тим, щоб ініціювати створення подібної організації, альтернативної організації", - сказав він.

 

 

Теги: #рф #катування #полон

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