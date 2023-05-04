Нідерланди готові побудувати систему відповідальності за агресію в Україні

Заступниця міністра юстиції України Ірина Мудра повідомляє, що Нідерланди готові створити систему відповідальності за збройну агресію РФ в Україні.

"Нідерланди беруть на себе відповідальність побудувати web of accountability, систему відповідальності за агресію в Україні", - написала Мудра на сторінці у фейсбуці у четвер.

Мудра зазначає, що ця система складатиметься з наступних рівнів: розслідування і кримінальне переслідування воєнних злочинів, злочинів проти людяності та злочину геноциду.

Також буде створено спеціальний ad hoc трибунал, уже 36 держав долучилися до групи, яка опікується розробкою основних положень.

Крім цього, буде створено Міжнародний центр із кримінального переслідування злочину агресії (ICPA) при Євроюсті в Гаазі.

"ICPA - це по суті перший крок до правосуддя за злочин агресії, скоєний РФ та її керівництвом", - написала Мудра.

Крім цього, у системі буде рівень "забезпечення повного відшкодування збитків за рахунок створення Міжнародного компенсаційного механізму".

"Нідерланди вже підтвердили, що фізично Реєстр збитків буде розташований у Гаазі", - зазначила заступниця міністра юстиції.

Вона наголосила, що цей Реєстр "є першим кроком у створенні Міжнародного компенсаційного механізму".