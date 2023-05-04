Події

17:15 04.05.2023

Поліція Берліна почала розслідування після витоку інформації про візит Зеленського

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Поліція Берліна почала розслідування після витоку інформації про візит Зеленського

Поліція Берліна почала розслідування після витоку інформації у ЗМІ про можливий візит президента України Володимира Зеленського до Німеччини, повідомляє Spiegel.

У своїх публікаціях про візит президента України ЗМІ наводили слова співробітника поліції і опублікували конфіденційні подробиці запланованої операції.

"Берлінська поліція ніколи офіційно не надавала інформації, яка могла б поставити під загрозу державний візит", - заявила влада.

3 травня видання Bild і Berliner Zeitung писали, що президент України має прибути до Німеччини 13 травня на запрошення федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра.

Після видання t-online повідомило, що Зеленський може скасувати візит до Німеччини через витік інформації.

Теги: #німеччина #поліція #витік #зеленський

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