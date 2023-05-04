Нічний обстріл Краматорська ворог здійснив ракетами С-300, пошкоджено дитячий садок, коледж і житлові будинки

Російські окупаційні війська нинішньої ночі під час обстрілу Краматорська пошкодили дитсадок і коледж, а також декілька житлових будинків, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Дві ракети С-300 по Краматорську випустили росіяни цієї ночі - поцілили у територію поблизу коледжу. Уламками пошкоджено дитсадок, корпус Краматорського фахового коледжу промисловості, інформаційних технологій та бізнесу Донбаської державної машинобудівної академії та прилеглі житлові будинки", - написав він у телеграм-каналі в четвер.

"На щастя, обійшлося без постраждалих", - наголосив Кириленко.

За даними Донецької ОВА, загалом за час повномасштабної війни росіяни пошкодили 736 освітніх закладів у Донецькій області: 302 дитсадки, 327 шкіл, 29 училищ, 45 вишів і 33 заклади позашкільної освіти.