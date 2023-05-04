Рівень води в Дніпрі в Києві піднявся на 9 см, але небезпеки немає

Рівень води в Дніпрі на території Києва за минулу добу піднявся на 9 см, але не є критичним - небезпеки немає, аварійних підтоплень у місті не зафіксовано, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Станом на 10:00 04.05.2023 рівень води р. Дніпро у Києві біля моста "Метро" становить 9 309 см (за Балтійською системою висот). Температура води: 14°C. В порівнянні з попереднім днем, рівень водопілля піднявся на 9 см. До показників критичного рівня ще понад 1 м. Тож небезпеки наразі немає. Аварійних підтоплень по місту Києву не зафіксовано. Рівень небезпеки гідрологічних явищ залишається І (жовтий)", - повідомляється в телеграм-каналі Київської міської військової адміністрації в четвер уранці.

Водночас, як зазначає Попко, затоплення заплави шаром близько 60 см зберігається. "Залишаються підтопленими заплавні території - острови в парку "Муромець", "Гідропарк", Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків. Промислові об'єкти та житлові масиви міста поза загрозою підтоплення. Моніторинг повені триває", - сказав начальник КМВА.