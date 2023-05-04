РФ, імовірно, інсценувала удар безпілотником по Кремлю, щоб створити умови для ширшої соціальної мобілізації, - ISW

Росія звинуватила Україну в атаці на Кремль із використанням безпілотника в середу, 3 травня, однак, імовірно, російська сторона організувала цей напад, намагаючись донести війну до російської внутрішньої аудиторії та створити умови для ширшої соціальної мобілізації, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) у звіті за 3 травня.

"Декілька ознак свідчать про те, що удар був проведений і цілеспрямовано організований. Російська влада нещодавно зробила кроки щодо посилення внутрішніх можливостей ППО Росії, зокрема й у самій Москві, і тому вкрай малоймовірно, що два безпілотники могли пробити декілька ешелонів ППО і вибухнути або бути збитими просто над серцем Кремля у спосіб, що забезпечив вражаючі зображення, добре закарбовані на камеру", - зазначається у звіті.

Негайна, послідовна і скоординована реакція Кремля на інцидент свідчить про те, що напад був внутрішньо підготовлений у такий спосіб, що його передбачувані політичні наслідки переважували збентеження, наголошують аналітики. Кремль негайно звинуватив Україну в проведенні теракту, й офіційні російські відповіді швидко сформувалися навколо цього звинувачення.

"Якби атака безпілотників не була організована зсередини, це було б несподіваною подією. Досить імовірно, що офіційна російська реакція спочатку була б набагато більш неорганізованою, оскільки російські офіційні особи щосили намагалися створити послідовний наратив і компенсувати риторичні наслідки явного інформаційного ускладнення. Примітно, що Кремль не зміг дати своєчасну і послідовну інформаційну відповідь на інші військові приниження не зі своєї вини", - наголошується у звіті.

Деякі російські націоналістично налаштовані блогери вхопилися за удар безпілотника по Кремлю, щоб закликати Росію до ескалації війни, попри те, що наразі у Росії немає військового потенціалу для цього. Багато провоєнних блогерів, зокрема затятий націоналіст і колишній російський офіцер Ігор Гіркін, критикували Кремль за те, що він дозволив Україні перетнути декілька російських "червоних ліній" без адекватних заходів у відповідь, і закликали Росію до ескалації у відповідь, зокрема шляхом нападу на президента України Володимира Зеленського та інших українських осіб, які приймають рішення. Інші російські військові блогери, зокрема близькі до Кремля, розкритикували високий градус обурення в російському інформаційному просторі. Ці військові блогери значною мірою виступали проти відповідної військової ескалації на тій підставі, що цей удар не змінює оперативної або стратегічної ситуації у війні, натомість закликаючи до обережної відповіді. Це повідомлення від прокремлівських блогерів може підтвердити оцінку того, що мета цієї атаки полягала в тому, щоб виправдати посилення мобілізаційних заходів, а не будь-яку ескалацію.

"Кремль, можливо, планує здійснити інші операції під фальшивим прапором і посилити дезінформацію напередодні українського контрнаступу, щоб посилити внутрішню підтримку війни. Український центр спротиву повідомив 2 травня, що російські сили в Брянській і Курській областях отримали українську форму для проведення операції під неправдивим прапором у прикордонних районах", - зазначають аналітики.

Так, наголошується, що російські військові блогери роздули заяву державних ЗМІ, що українські сили готують провокацію проти Придністров'я і спробують увійти в Придністров'я в період із 9 до 15 травня. Кремль раніше намагався зобразити Україну як реальну загрозу територіальній цілісності Росії і попередити про ймовірні українські провокації в Молдові.

Крім того, повідомляється, що власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин безпідставно заявив 3 травня, що український контрнаступ уже розпочався, ймовірно, для того щоб використати побоювання в інформаційному просторі та закликати до посилення російської військової підтримки наступу "Вагнера" на Бахмут. В аудіозаписі, оприлюдненому 3 травня, Пригожин каже, що, на його думку, Україна вже розпочала контрнаступ, і посилається на посилення української активності "по периметру" Бахмутського фронту. Пригожин також заявив, що фланги "Вагнера", які наразі утримують регулярні російські повітряно-десантні війська, перебувають "не в найкращому стані", і заявив, що не спекулюватиме на тому, наскільки вони надійні для підтримання "ввічливості".

"Коментар Пригожина про стан флангів, імовірно, являє собою злегка завуальовану критику Міністерства оборони Росії та його здатності допомогти "Вагнеру" утримувати Бахмут і припускає, що Пригожин звинувачує Міноборони в нездатності стримувати українські локальні контратаки в Бахмуті", - вважають аналітики.

Пригожин, імовірно, використовує цю заяву, щоб отримати вигоду із занепокоєння, яке зберігається в російському інформаційному просторі з приводу українського контрнаступу, а також для лобіювання посилення підтримки "Вагнера" на тлі безперервних закликів до Міноборони Росії надати "Вагнеру" більше боєприпасів для наступу на Бахмут.

"ISW не виявив жодних додаткових доказів на підтримку тверджень Пригожина і не вважає, що український контрнаступ розпочався навколо Бахмута", - наголошують у звіті.