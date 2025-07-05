Інтерфакс-Україна
Події
10:56 05.07.2025

Кремль намагається втягнути у війну проти України Лаос – ГУР

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Кремль намагається втягнути у війну проти України Лаос – ГУР

Кремль організовує залучення зведеного загону інженерних військ Народної армії Лаосу до розмінування територій Курської області РФ, повідомило Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР).

"Окрім масового залучення найманців із країн Африки та Азії, а також підрозділів КНДР, кремль опрацьовує можливість втягнення у війну так званих партнерів під виглядом реалізації гуманітарних проєктів у прикордонних з Україною російських областях. Чергова країна, яку росія намагається втягнути у війну, — Лаос", - повідомило ГУР у телеграм у суботу.

За їх інформацією, наразі Кремль організовує залучення зведеного загону інженерних військ Народної армії Лаосу до розмінування територій Курської області.

"Враховуючи значну залежність від зовнішньої допомоги, керівництво Лаосу на початковому етапі висловлює готовність відправити до росії до 50 "військовослужбовців-саперів" і сприяти розмінуванню курщини", - зазначили у ГУР.

Крім цього, за інформацією розвідки, Лаос надає безоплатну допомогу Росії шляхом проведення реабілітаційних заходів для поранених військовослужбовців РФ, які брали участь у бойових діях проти України.

"росія, прикриваючись гуманітарною риторикою, намагається легалізувати присутність іноземного військового контингенту на своїй території, фактично використовуючи його для забезпечення бойових дій проти України", - заявило ГУР.

Теги: #війна #кремль #гур_мо #лаос

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