Події

09:17 04.05.2023

Росіяни напередодні продовжували обстріли Чернігівщини, одна людина загинула

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Росіяни напередодні продовжували обстріли Чернігівщини, одна людина загинула

У Чернігівській області впродовж минулої доби пролунали 17 вибухів у населених пунктах Новгород-Сіверського та Корюківського районів, повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Близько 23:20 внаслідок авіаудару у селі Іванівка Новгород-Сіверського району загорівся житловий будинок та господарча будівля, ще один будинок пошкоджено. На жаль, жінка 1941 року народження загинула", - написав Чаус у телеграм-каналі.

Інформація про постраждалих уточнюється.

Теги: #обстріли #чернігівська_область

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