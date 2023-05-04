Росіяни напередодні продовжували обстріли Чернігівщини, одна людина загинула

У Чернігівській області впродовж минулої доби пролунали 17 вибухів у населених пунктах Новгород-Сіверського та Корюківського районів, повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Близько 23:20 внаслідок авіаудару у селі Іванівка Новгород-Сіверського району загорівся житловий будинок та господарча будівля, ще один будинок пошкоджено. На жаль, жінка 1941 року народження загинула", - написав Чаус у телеграм-каналі.

Інформація про постраждалих уточнюється.