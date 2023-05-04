Окупанти збільшили своє корабельне угруповання в Чорному морі до 11 одиниць

Станом на ранок четверга кількість ворожих кораблів у Чорному морі становить 11 одиниць, нарощено присутність ракетоносіїв до 4 надводних, загальний можливий залп оцінюють у 32 ракети, повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

"У Чорному морі корабельне угруповання ворога збільшено до 11, зокрема нарощено присутність ракетоносіїв до 4 надводних", - ідеться в повідомленні.

В ОК наголосили, що загальний імовірний залп "Калібрів" може досягати 32 ракет.