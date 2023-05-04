Події

07:57 04.05.2023

ЗС України знищили 650 окупантів, 5 танків, 16 артсистем, 4 ППО і 18 БПЛА

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ЗС України знищили 650 окупантів, 5 танків, 16 артсистем, 4 ППО і 18 БПЛА

За добу ЗС України знищили 650 окупантів, 5 танків, 17 бронемашин, 16 артсистем, 3 РСЗВ, 4 ППО, 18 БПЛА, 28 одиниць автомобільної та спеціальної техніки, повідомили в Генеральному штабі.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.05. 23 орієнтовно склали: особового складу - близько 192590 (+650) осіб ліквідовано, танків - 3707 (+5) од, бойових броньованих машин - 7216 (+17) од, артилерійських систем - 2962 (+16) од, РСЗВ - 547 (+3) од, засоби ППО - 304 (+4) од, літаків - 308 (+0) од, гелікоптерів - 294 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2523 (+18), крилаті ракети - 947 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 5886 (+21) од, спеціальна техніка - 370 (+7)", - ідеться у зведенні.

 

 

 

Теги: #втрати #генштаб_зсу #ворог

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