США виділять пакет військової допомоги Україні на $300 млн із боєприпасами для HIMARS і артилерії, протитанковими озброєннями

США в рамках чергового пакета військової допомоги Україні направлять їй боєприпаси для реактивних систем залпового вогню HIMARS, артилерійські снаряди, протитанкове озброєння, заявила в середу прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр.

"Ми оголосимо про новий транш допомоги Україні у сфері безпеки", - сказала вона на брифінгу.

"Пакет допомоги, про який пізніше сьогодні повідомлять Міноборони і Держдеп, міститиме більше боєприпасів для наданих США HIMARS (...), а також більше снарядів для гаубиць, артилерії, мінометів, протитанкові озброєння", - продовжила вона.

Зі свого боку Пентагон оприлюднив пресреліз, згідно з яким Україні виділяють озброєння та обладнання на $300 млн.

Крім боєприпасів для HIMARS, Міноборони США надішле 155-мм снаряди для гаубиць і артилерії, снаряди калібрів 120 мм, 81 мм і 60 мм для мінометів, ракети для протитанкових ракетних комплексів TOW, ручні протитанкові гранатомети AT4 і Carl Gustaf.

Також до пакета допомоги увійшли некеровані авіаційні ракети Hydra 70, вогнепальна зброя та набої до неї, підривні засоби для розмінування місцевості, вантажівки та причепи для перевезення важкого обладнання, діагностичне обладнання для допомоги в ремонті та підтримці працездатності транспортних засобів, запчастини.

Про минулий транш військової допомоги Києву США оголошували 19 квітня. До того часу загальна вартість такої допомоги досягла приблизно $36 млрд.