Події

21:05 03.05.2023

Серйозна гуманітарна криза стрімко розвивається в районі Мар'їнки

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Серйозна гуманітарна криза стрімко розвивається в районі Мар'їнки

Близько 5 тис. мирних жителів перебувають наразі в сусідніх із м. Мар'їнка Донецької області населених пунктах, там стрімко розвивається серйозна гуманітарна криза, заявили в Управлінні ООН із координації гуманітарних справ (УКГС) в Україні.

"Серйозна гуманітарна криза стрімко розвивається в районі навколо Мар'їнки на Донеччині, де приблизно 5000 мирних жителів - за даними гуманітарних організацій на місцях - і де точаться запеклі бої, які різко загострилися за останні два місяці", - ідеться в повідомленні УКГС.

В організації зазначають, що бойові дії також вплинули на гуманітарну ситуацію в сусідніх населених пунктах Курахове та Вугледар, де проживає ще близько 24 тис. мирних жителів.

УКГС наголошує, що повсюдні руйнування позбавили людей доступу до їжі, води, електрики, газу, медичного обслуговування та інших основних послуг, також є гостра потреба у збільшенні допомоги у вигляді важливих предметів домашнього вжитку, оскільки, за даними місцевих організацій, багато мирних жителів живуть у пошкоджених будинках у трьох громадах.

 

Теги: #війна #ситуація #марїнка

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