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19:10 03.05.2023

Зеленський: Ми не атакували Путіна - це ми залишимо трибуналу

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Зеленський: Ми не атакували Путіна - це ми залишимо трибуналу

Україна не атакувала Путіна, а звинувачення Кремля в цьому пов'язані з тим, що у Росії немає перемог.

"Ми не атакуємо ні Путіна, ні Москву. Ми боремося на своїй території. Нам зброї не вистачає навіть для цього. Ми не атакували Путіна, ми це залишимо трибуналу", - сказав президент України Володимир Зеленський у середу на брифінгу в Гельсінкі після зустрічі глав держав і урядів України та країн Північної Європи.

"У Росії немає перемог. Вона не може мотивувати своє суспільство, свою державу. На полі бою друга армія світу програла. Вони не можуть окупувати Україну. Тепер йому потрібно хоч якось мотивувати своїх людей, щоб вони йшли вперед", - сказав Зеленський.

"Йому (Путіну - ІФ-У) потрібно щось різке робити - то замахи, то дрони, то були гуси, які бомбили їх. Усе вирішиться просто - не треба нікого залякувати, а тільки вийти з нашої території", - сказав Зеленський.

Раніше Москва звинуватила Україну в атаці Кремля дронами в ніч із вівторка на середу.

Теги: #кремль #дрони #зеленський

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