Унаслідок російських обстрілів, що тривають, загинув ще один житель Херсона

Російські окупанти продовжують артилерійські обстріли Херсона, кількість постраждалих зростає, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Щойно через ворожі обстріли постраждали ще пʼятеро мирних херсонців – одна людина загинула, чотири - поранені", - написав Прокудін у телеграм-каналі.

Він закликав жителів залишатися в укриттях і не наражати себе на небезпеку.

Раніше повідомлялося, що внаслідок масованої атаки ворога в середу в Херсоні та області загинули 16 осіб. Зокрема, станом на 16:30 через хаотичні обстріли та влучання снарядів по об'єктах цивільної інфраструктури в Херсоні загинули 12 людей. Близько 22 - дістали травми різного ступеня тяжкості.