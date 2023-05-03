Події

18:27 03.05.2023

Унаслідок російських обстрілів, що тривають, загинув ще один житель Херсона

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Російські окупанти продовжують артилерійські обстріли Херсона, кількість постраждалих зростає, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Щойно через ворожі обстріли постраждали ще пʼятеро мирних херсонців – одна людина загинула, чотири - поранені", - написав Прокудін у телеграм-каналі.

Він закликав жителів залишатися в укриттях і не наражати себе на небезпеку.

Раніше повідомлялося, що внаслідок масованої атаки ворога в середу в Херсоні та області загинули 16 осіб. Зокрема, станом на 16:30 через хаотичні обстріли та влучання снарядів по об'єктах цивільної інфраструктури в Херсоні загинули 12 людей. Близько 22 - дістали травми різного ступеня тяжкості.

Теги: #херсон #обстріли

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