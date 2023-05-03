Унаслідок масованої ворожої атаки Херсона та області в середу загинули 16 осіб

Унаслідок масованої атаки ворога в середу в Херсоні та області загинули 16 осіб, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - ідеться в повідомленні відомства.

За даними слідства, з ранку 3 травня російські війська почали масивно обстрілювати місто Херсон і населені пункти області.

"Станом на 16:30 через хаотичні обстріли та влучання снарядів по об’єктам цивільної інфраструктури в обласному центрі загинуло 12 людей. Близько 22 - отримали травми різного ступеня тяжкості", - зазначається в повідомленні.

Також, як зазначають у прокуратурі, вдень між селами Степанівка та Музиківка під ворожим обстрілом опинилася бригада енергетиків.

"Вони лагодили електромережі після чергових атак армії РФ, аби забезпечити людей світлом. Від отриманих травм троє працівників енергетичного підприємства загинули. Зранку від обстрілу Дар'ївської громади області загинув чоловік", - інформують у відомстві.

Обстріли тривають.