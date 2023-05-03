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17:06 03.05.2023

Троє співробітників "Епіцентру" загинули внаслідок обстрілу торгового центру в Херсоні

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Троє співробітників "Епіцентру" загинули внаслідок обстрілу торгового центру в Херсоні

Унаслідок обстрілу окупантами торгового центру "Епіцентр" у середу в Херсоні загинули троє працівників, гіпермаркет припинить роботу, повідомила пресслужба компанії.

"Внаслідок терористичної атаки російських окупаційних військ в херсонському торговельному центрі Епіцентр було вбито та поранено мирних мешканців міста. Загинули троє працівників компанії: начальник відділу охорони, прибиральниця торгового залу та охоронець. Ще п’ятеро людей поранені. Висловлюємо щирі співчуття та підтримку сім’ям загиблих та поранених", - йдеться в повідомленні компанії.

"Епіцентр" має намір надати необхідну допомогу сім'ям загиблих і постраждалих.

Торговий центр припинить роботу, його працівникам запропоновано евакуюватися в більш безпечні зони із працевлаштуванням в об'єктах мережі в інших регіонах країни.

"Із початком повномасштабного вторгнення більшість персоналу було евакуйовано з Херсону. Втім, співробітники, які не захотіли переїздити, продовжили працювати в регіоні, виконуючи соціальну місію із забезпечення місцевого населення товарами першої необхідності", - зазначила компанія.

Уточнено, що унаслідок ворожої атаки ТЦ було пошкоджено фасад та внутрішній торговельний простір.

Це вже другий об'єкт мережі в Херсоні, що постраждав від окупантів: у лютому 2023 року обстрілом було знищено ТЦ "Епіцентр" на Бериславському шосе.

"Попри підступи та жорстокість ворога, компанія не відступить від своїх планів із відбудови зруйнованих торгових центрів та відновлення роботи в безпечних зонах", - наголошується в повідомленні.

ТОВ "Епіцентр К" створено 2003 року, відкрило свій перший гіпермаркет у Києві в грудні того ж року. На сьогодні розвиває найбільшу в країні мережу торговельних центрів "Епіцентр", що виступає лідером ринку в сегменті роздрібної торгівлі товарами для дому та ремонту. Входить до групи компаній "Епіцентр К", що розвиває також інтернет магазин з маркетплейсом Epicentrk. ua, мережі гіпермаркетів "Нова лінія", спортивних товарів Intersport, 4F та The Athlete's foot (TAF), а також агрокомпанію "Епіцентр Агро", заводи із виробництва керамічної плитки та керамограніту Epicentr Ceramic Corporation і "Карпатська кераміка", деревообробне підприємство ЦСМ "Осмолода".

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну мережа "Епіцентр" об'єднувала понад 80 торгових центрів у всіх регіонах країни. Раніше внаслідок артилерійських і ракетних обстрілів агресора низку ТЦ було суттєво пошкоджено, а чотири центри в Маріуполі, Херсоні, Чернігові та Бучі - дощенту знищено.

Незважаючи на суттєві втрати, компанія активно допомагає країні: виділила на допомогу українським військовим сотні мільйонів гривень і створила три гуманітарні штаби для забезпечення ЗСУ, ТрО і населення (у столиці, на заході та в центрі України).

За даними Єдиного держреєстру юросіб і фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).

Теги: #херсон #жертви #епіцентр

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