ВР дозволила звільняти з військової служби мобілізованих і контрактників, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти на війні

Верховна Рада дозволила звільняти зі служби військовослужбовців, призваних за мобілізацією, і тих, хто проходить її за контактом, у разі якщо їхні близькі родичі загинули чи зникли безвісти в період воєнного стану.

Ухвалення відповідного законопроєкту №8009 у цілому підтримав 291 народний депутат на пленарному засіданні в середу, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Документ передбачає внесення змін до статті 26 закону "Про військовий обов'язок і військову службу". Зокрема пропонується встановити додаткову підставу для звільнення з військової служби під час воєнного стану військовослужбовців, які проходять її за призовом під час мобілізації та за контрактом.

Згідно із законопроєктом, ідеться про випадки, коли близькі родичі військовослужбовців загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із гарантування національної безпеки та оборони, стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях, а також під час гарантування національної безпеки і оборони, відсічі й стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.

У документі зазначено, що до близьких родичів належать чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, бабуся, рідні брат (сестра) військовослужбовців.

Як повідомлялося, Верховна Рада 29 липня ухвалила в цілому законопроєкт №7481, яким розширила перелік осіб, які не підлягають призову на військову службу, звільнивши від мобілізації військовозобов'язаних, близькі родичі яких загинули або пропали безвісти на війні.