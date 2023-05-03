Події

12:23 03.05.2023

Зеленський приїхав у середу в Гельсінкі на саміт Північних країн і України

1 хв читати
Зеленський приїхав у середу в Гельсінкі на саміт Північних країн і України

Президент України Володимир Зеленський прибув до Фінляндії з офіційним візитом, а також для участі в саміті Північних країн і України, повідомляють ЗМІ.

Канцелярія президента Фінляндії повідомляє в середу, що президент республіки Саулі Нііністьо проводить офіційний візит президента України та саміт Північних країн і України в Гельсінкі.

На сайті президента Республіки Фінляндія зазначається, що офіційні дискусії між президентом Нііністьо та президентом Зеленським "охоплюватимуть оборонну боротьбу України та підтримку України Фінляндією, двосторонні відносини між двома країнами та глобальну геополітичну ситуацію. Після завершення обговорень президенти проведуть спільну пресконференцію". У програмі президента Зеленського також заплановано зустріч зі спікером парламенту Фінляндії Петтері Орпо.

Як повідомляється, у другій половині дня президент Нііністьо проведе саміт Північних країн і України, в якому візьмуть участь прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен і прем'єр-міністр Ісландії Катрін Якобсдоуттір.

На саміті обговорюватимуть агресію Росії проти України, постійну підтримку України країнами Північної Європи, розвиток відносин України з ЄС і НАТО, а також ініціативу України щодо справедливого миру. Після офіційних обговорень відбудеться спільна пресконференція.

Прем'єр-міністри країн Північної Європи також проведуть двосторонні зустрічі з президентом Зеленським.

 

Теги: #фінляндія #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:06 02.05.2023
Зеленський сподівається, що Португалія зможе вжити заходів для посилення спроможностей захисників України

Зеленський сподівається, що Португалія зможе вжити заходів для посилення спроможностей захисників України

19:04 02.05.2023
Україна готова залишатися гарантом продовольчої безпеки світу - Зеленський у розмові з головою Африканського Союзу

Україна готова залишатися гарантом продовольчої безпеки світу - Зеленський у розмові з головою Африканського Союзу

19:00 02.05.2023
Резніков поговорив телефоном із міністрами оборони Норвегії та Фінляндії

Резніков поговорив телефоном із міністрами оборони Норвегії та Фінляндії

18:03 01.05.2023
Зеленський обговорив із Трюдо програму довгострокової оборонної співпраці

Зеленський обговорив із Трюдо програму довгострокової оборонної співпраці

16:41 30.04.2023
Зеленський обговорив із Макроном потреби українських сил оборони

Зеленський обговорив із Макроном потреби українських сил оборони

15:39 29.04.2023
Зеленський провів зустріч із керівництвом та інвесторами Horizon Capital, яка зібрала понад $250 млн для інвестицій в Україну

Зеленський провів зустріч із керівництвом та інвесторами Horizon Capital, яка зібрала понад $250 млн для інвестицій в Україну

12:03 29.04.2023
Зеленський: Дякую журналістам за правду про злочини Росії, а керівникам Данії, Швеції, Норвегії та Фінляндії - за підтримку України

Зеленський: Дякую журналістам за правду про злочини Росії, а керівникам Данії, Швеції, Норвегії та Фінляндії - за підтримку України

11:42 29.04.2023
Зеленський: Війна України проти Росії не може закінчитися так само, як Друга світова війна закінчилася для Фінляндії

Зеленський: Війна України проти Росії не може закінчитися так само, як Друга світова війна закінчилася для Фінляндії

19:27 28.04.2023
Штучне обмеження торгівлі з Євросоюзом б'є по Україні - Зеленський про розмову з Мішелем

Штучне обмеження торгівлі з Євросоюзом б'є по Україні - Зеленський про розмову з Мішелем

18:12 28.04.2023
Зеленський, відповідаючи на запитання про майбутні парламентські вибори у Словаччині, нагадав про 1968 рік

Зеленський, відповідаючи на запитання про майбутні парламентські вибори у Словаччині, нагадав про 1968 рік

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Троє загиблих і п'ятеро поранених унаслідок ворожого обстрілу гіпермаркету в Херсоні в середу вранці

Комендантська година в Херсоні триватиме з 20:00 5 травня до 6:00 8 травня - голова ОВА

ЗС України ліквідували 520 окупантів, 1 танк і 16 артсистем за добу

Повітряні сили ЗС України ліквідували 21 із 26 ворожих "Shahed-136/131"

Зеленський заявив про підготовку нового великого санкційного пакета проти РФ

ОСТАННЄ

У Сербії школяр улаштував стрілянину, щонайменше вісім людей загинули

У Європі триває найбільша антимафіозна операція - ТБ

Найближчими днями в Україні місцями можливі короткочасні дощі - Укргідрометцентр

Росія тримає на бойовому чергуванні в Середземному морі один ракетоносій із загальним залпом до чотирьох ракет, із Чорного моря ракетоносії виведено - ВМС ЗСУ

Унаслідок ворожої атаки по нафтобазі в Кропивницькому постраждалих немає - прокуратура

Троє загиблих і п'ятеро поранених унаслідок ворожого обстрілу гіпермаркету в Херсоні в середу вранці

Понад 100 ракет випущено по Ізраїлю із сектору Гази менше ніж за добу - ЦАХАЛ

Комендантська година в Херсоні триватиме з 20:00 5 травня до 6:00 8 травня - голова ОВА

Комісія Мінкультури передала заповіднику "Києво-Печерська лавра" вже третину майна, що перебувало в користуванні УПЦ (МП)

Унаслідок нічного авіаудару по Сумщині в н. п. Свеса пошкоджено підприємство - ОК "Північ"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА