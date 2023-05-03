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12:10 03.05.2023

Найближчими днями в Україні місцями можливі короткочасні дощі - Укргідрометцентр

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Найближчими днями в Україні місцями можливі короткочасні дощі - Укргідрометцентр

У четвер, 4 травня в західних, північних, а також в Одеській області України буде невеликий короткочасний дощ, на решті території опадів не прогнозується, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер південний, південно-західний, у західних областях північно-східний 5-10 м/с.

Температура вночі 4-9°; удень у західних, окрім Закарпатської та північних областях 12-17°, на решті території 15-20°, на сході країни до 23°.

У Києві в четвер, 4 травня, без опадів. Вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 15-17°.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 4 травня найвища температура вдень була 30,1° у 2018 р., найнижча вночі -0,6° у 1965 р.

У п'ятницю, 5 травня, вдень у північних, центральних областях, Карпатах і Харківській області місцями невеликі дощі, грози. На решті території без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура в західних і північних областях уночі 4-9°, удень 11-16°; на решті території вночі 7-12°, удень 15-20°, на південному сході країни до 24°.

У Києві, у п'ятницю, 5 травня, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень близько 15°.

Теги: #укргідрометцентр

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