Росія тримає на бойовому чергуванні в Середземному морі один ракетоносій із загальним залпом до чотирьох ракет, із Чорного моря ракетоносії виведено - ВМС ЗСУ

Росія за минулу добу вивела з бойового чергування в Чорному морі три кораблі, зокрема ракетоносій, повідомляють Військово-Морські сили ЗСУ.

"У Чорному морі станом на 10:00 на бойовому чергуванні знаходиться п'ять ворожих кораблів; в Азовському морі - один ворожий корабель", - ідеться в повідомленні ВМС ЗСУ у фейсбуці в середу.

Станом на 12:00 2 травня в Чорному морі було вісім кораблів противника, з них один ракетоносій.

Як повідомляється, у Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають до п'яти ворожих кораблів, із них один носій крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до чотирьох ракет.

За минулу добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили в Азовське море - 11 суден, із них два рухалися в напрямку протоки Босфор; у Чорне море - 33 судна, з них вісім продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Як наголошується в повідомленні, РФ "продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря".

Джерело: https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua