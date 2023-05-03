РФ збільшує виробництво високоточних ракет для використання проти України - ISW

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що оборонно-промислова база країни-агресора збільшує виробництво високоточних ракет для використання проти України, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), оприлюдненому 2 травня.

"Шойгу виділив державну корпорацію "Тактическое ракетное вооружение" як зразкове оборонне підприємство, заявивши, що воно успішно розпочинає серійне виробництво ракет і розробить плани щодо подвоєння поточного обсягу виробництва в найближчій перспективі", - йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті ISW.

Західні аналітики зазначають, що акцент Шойгу щодо збільшення виробництва високоточних ракет узгоджується зі зміною риторики РФ стосовно використання агресором цих ракет для нанесення ударів по об'єктах військової інфраструктури в тилових районах України.

Цими заявами, РФ, імовірно, прагне створити видимість активних і демонстративно позитивних дій "на тлі зростаючого в російському інформаційному просторі занепокоєння з приводу можливого українського контрнаступу".

У ISW також вважають, що Шойгу, ймовірно, намагається відвести звинувачення, що посилюються, в тому, що Міноборони РФ не може забезпечити окупаційні війська достатньою кількістю боєприпасів.

"Шойгу заявив, що російська оборонно-промислова база (ОПБ) збільшила темпи виробництва і обсяги виробництва, і заявив, що на сьогодні у 2023 році російські війська отримали достатньо боєприпасів, щоб завдати значної шкоди українським силам", - ідеться в повідомленні.