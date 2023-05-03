Події

09:21 03.05.2023

Ворог знову обстріляв прикордоння Сумщини - обладміністрація

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Російські окупанти вночі та вранці знову обстріляли прикордоння Сумської області, повідомила пресслужба обласної військової адміністрації.

"Вночі та зранку ворог здійснив два обстріли прикордоння – населених пунктів Свеської та Новослобідської громад. Зафіксовано дев'ять вибухів", - ідеться в повідомленні.

Як повідомляється, вночі противник завдав авіаудару (двома авіабомбами КАБ) по навчальному закладу та підприємству в селищі Свеса.

Зранку бив із мінометів по території Новослобідської громади – сім вибухів. Попередньо - без жертв.

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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