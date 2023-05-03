Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, пошкоджено с/г підприємство та приватні будинки, поранено пенсіонерку
За минулу добу обстрілу російських окупаційних військ зазнали населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Богодухівського районів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
"У с. Гур'їв Козачок Богодухівського району в результаті обстрілу з РСЗВ було пошкоджено приміщення сільгосппідприємства. У результаті обстрілу с. Вільхуватка Куп'янського району пошкоджено 2 багатоквартирні будинки та щонайменше 3 приватні будинки. У с. Петропавлівка Куп'янського району через обстріли дістала поранення і була госпіталізована 73-річна жінка. У селі пошкоджено 2 житлові будинки. У с. Бочкове Чугуївського району також було пошкоджено приватне домоволодіння", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.