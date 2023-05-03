Три ворожі "шахеди" типу "Герань 2" вранці в середу атакували нафтобазу в Кіровоградській області

Ворожі "Шахеди" типу "Герань 2" у кількості трьох уранці в середу атакували нафтобазу в Кіровоградській області, повідомив голова ОВА Андрій Райкович.

"Сьогодні російський агресор укотре атакував Україну дронами та ракетами. У Кіровоградській області є прильоти. Близько третьої ранку відразу 3 шахеди "Герань-2" атакували нафтобазу в обласному центрі", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, обійшлося без жертв.

"Усі служби відпрацювали оперативно. Ліквідація наслідків прильоту почалася відразу. Інформація про пошкодження уточнюється", - зазначив Райкович.