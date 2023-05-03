Події

08:26 03.05.2023

Три ворожі "шахеди" типу "Герань 2" вранці в середу атакували нафтобазу в Кіровоградській області

1 хв читати

Ворожі "Шахеди" типу "Герань 2" у кількості трьох уранці в середу атакували нафтобазу в Кіровоградській області, повідомив голова ОВА Андрій Райкович.

"Сьогодні російський агресор укотре атакував Україну дронами та ракетами. У Кіровоградській області є прильоти. Близько третьої ранку відразу 3 шахеди "Герань-2" атакували нафтобазу в обласному центрі", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, обійшлося без жертв.

"Усі служби відпрацювали оперативно. Ліквідація наслідків прильоту почалася відразу. Інформація про пошкодження уточнюється", - зазначив Райкович.

 

 

 

Теги: #атака #бпла #кіровоградська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:01 03.05.2023
У Куцурубській громаді Миколаївської області в приватному домоволодінні сталася пожежа від влучення ворожого "Shahed-131/136"

У Куцурубській громаді Миколаївської області в приватному домоволодінні сталася пожежа від влучення ворожого "Shahed-131/136"

07:08 01.05.2023
У Києві ППО ліквідувала всі ворожі цілі

У Києві ППО ліквідувала всі ворожі цілі

05:07 01.05.2023
У Київській ОВА попередили мешканців області про загрозу ракетної атаки

У Київській ОВА попередили мешканців області про загрозу ракетної атаки

20:43 26.04.2023
У Херсонській області збито шість ворожих БПЛА

У Херсонській області збито шість ворожих БПЛА

19:14 26.04.2023
Українські військові збили ворожий розвідувальний БПЛА на Херсонщині - ПК "Південь"

Українські військові збили ворожий розвідувальний БПЛА на Херсонщині - ПК "Південь"

07:22 22.04.2023
Ворог увечері атакував Україну ударними дронами, чотири з п’яти збито ППО

Ворог увечері атакував Україну ударними дронами, чотири з п’яти збито ППО

08:51 21.04.2023
Окупанти застосували до 12 ударних дронів "Shahed-136/131", Повітряні Сили ЗС України знищили вісім

Окупанти застосували до 12 ударних дронів "Shahed-136/131", Повітряні Сили ЗС України знищили вісім

08:13 19.04.2023
На Одещині в результаті влучання ворожого "Шахеда" в об'єкт рекреаційної інфраструктури сталася пожежа

На Одещині в результаті влучання ворожого "Шахеда" в об'єкт рекреаційної інфраструктури сталася пожежа

05:29 19.04.2023
Росіяни вночі атакували дронами-камікадзе Одеську область

Росіяни вночі атакували дронами-камікадзе Одеську область

13:34 07.04.2023
Співзасновник "Монобанку" Володимир Яценко дасть 20 млн грн тому, чий БПЛА долетить до Червоної площі на 9 травня

Співзасновник "Монобанку" Володимир Яценко дасть 20 млн грн тому, чий БПЛА долетить до Червоної площі на 9 травня

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України ліквідували 520 окупантів, 1 танк і 16 артсистем за добу

Повітряні сили ЗС України ліквідували 21 із 26 ворожих "Shahed-136/131"

Зеленський заявив про підготовку нового великого санкційного пакета проти РФ

За добу ЗСУ відбили понад 20 атак противника на чотирьох напрямках - Генштаб

Данія надасть пакет допомоги в 1,7 млрд данських крон для підтримки України в контрнаступі

ОСТАННЄ

Унаслідок нічного авіаудару по Сумщині в н. п. Свеса пошкоджено підприємство - ОК "Північ"

Росіяни обстріляли Костянтинівку, поранено одну особу, пошкоджено два інфраструктурні об'єкти - голова Донецької ОВА

РФ збільшує виробництво високоточних ракет для використання проти України - ISW

Ворог ракетами атакував Запоріжжя, пошкоджено житлові будинки - секретар міськради

Ворог знову обстріляв прикордоння Сумщини - обладміністрація

Враг снова обстрелял приграничье Сумской области – обладминистрация

Росіяни за добу здійснили 82 обстріли Запорізької області, зафіксовано множинні руйнування інфраструктури та житлового фонду, жертв немає - ОВА

Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, пошкоджено с/г підприємство та приватні будинки, поранено пенсіонерку

У Дніпрі через атаку дронів пошкоджено адмінбудівлю, над областю знищили сім "шахедів"

Противник за добу здійснив 106 обстрілів Херсонської області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА