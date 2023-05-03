Події

07:25 03.05.2023

Росіяни обстріляли 11 прикордонних громад Сумської області

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Російські окупанти у вівторок обстріляли 11 прикордонних громад Сумської області, повідомила пресслужба Сумської ОВА.

"Упродовж дня росіяни здійснили 19 обстрілів прикордонних громад: Білопільської, Юнаківської, Ворожбянської, Миропільської, Середино-Будської, Глухівської, Зноб-Новгородської, Шалигинської, Есманської; Великописарівської; Новослобідської. Зафіксовано 112 вибухів. На жаль, є руйнування", - йдеться в повідомленні.

Так, по Середньо-Будській громаді росіяни здійснили авіаудар (7 вибухів) по м. Середино-Буда. Унаслідок цього пошкоджено навчальний заклад, 8 приватних житлових будинків; 2 багатоквартирні житлові будинки; магазин; ЛЕП. Також територію громади ворог обстрілював з артилерії - 12 вибухів.

У Юнацькій громаді був обстріл зі ствольної артилерії (5 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено території та споруди одного з агропідприємств. Також бив ворог із мінометів - 3 вибухи. Крім того, з ворожого БПЛА скинули 2 ВОГ. Пошкоджено автомобіль.

У Ворожбянській громаді зафіксовано 5 вибухів із мінометів.

У Великописарівській громаді ворог здійснив мінометний обстріл (6 вибухів). Унаслідок обстрілу пошкоджено магазин і приватний житловий будинок.

У Глухівській громаді був артилерійський обстріл (16 вибухів). Унаслідок одного з обстрілів пошкоджено нежитлове приміщення одного з підприємств.

По Зноб-Новгородській громаді росіяни здійснили обстріл зі ствольної артилерії (16 вибухів). Унаслідок обстрілу пошкоджено ферму, де утримувалися телята, та лісопилку.

На територію Білопільської громади ворог скинув 12 мін.

У Миропільській були мінометні обстріли - 18 вибухів.

Територію Новослобідської громади ворог обстрілював із міномета - 1 вибух.

Також росіяни скинули 7 мін на територію Шалигинської громади.

А в Есманській здійснено обстріл зі ствольної артилерії (2 вибухи).

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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