Події

07:07 03.05.2023

ППО ліквідувала всі БпЛА "Shahed", якими знову РФ намагалася атакувати Київ

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ППО ліквідувала всі БпЛА "Shahed", якими знову РФ намагалася атакувати Київ

Протиповітряна оборона ліквідувала всі БпЛА "Shahed", якими знову РФ намагалася атакувати Київ, повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.

"Столиця України зазнала чергового повітряного нападу з боку ворога. Третього за останні 6 днів! Цього разу Київ був атакований виключно дронами. За попередньою інформацією, у повітряному просторі навколо столиці виявили та збили всі ворожі цілі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за попередньою інформацією, росіяни використовували іранські БПЛА "Shahed".

"Звичною і незмінною залишається і тактика противника - з настанням темної пори доби країна-терорист запустила свої боєприпаси, що баражують, за різними напрямками", - зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

Дані оперативного зведення на цю годину - без жертв і руйнувань. Інформація уточнюється.

 

 

 

Теги: #київ #ліквідація #дрони

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