У Київській області виявили ракету від ПЗРК, яку планують підірвати у середу

Поблизу населеного пункту Наливайківка (Київська область) у вівторок виявили ракету від ПЗРК, повідомив селищний голова Макарова Вадим Токар.

"Сьогодні поблизу населеного пункту Наливайківка було виявлено російську багатофункціональну ракету з ПЗРК", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що завтра ДСНС спільно з Національною поліцією проведуть сповіщення місцевого населення та перекриття під'їзних доріг.

"Ракета буде знищена на місці фахівцями піротехнічної служби", - додав Токар.