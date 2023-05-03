Події

04:44 03.05.2023

У Київській області виявили ракету від ПЗРК, яку планують підірвати у середу

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Поблизу населеного пункту Наливайківка (Київська область) у вівторок виявили ракету від ПЗРК, повідомив селищний голова Макарова Вадим Токар.

"Сьогодні поблизу населеного пункту Наливайківка було виявлено російську багатофункціональну ракету з ПЗРК", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що завтра ДСНС спільно з Національною поліцією проведуть сповіщення місцевого населення та перекриття під'їзних доріг.

"Ракета буде знищена на місці фахівцями піротехнічної служби", - додав Токар.

Теги: #рф #ракета #україна #київська_область

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