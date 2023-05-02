Події

20:19 02.05.2023

Зеленський заявив про підготовку нового великого санкційного пакета проти РФ

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Зеленський заявив про підготовку нового великого санкційного пакета проти РФ

Президент України Володимир Зеленський анонсував підготовку нового великого санкційного пакета проти РФ.

"Провів нараду щодо посилення санкційних режимів - як наших, українських, так і спільних із партнерами. Уважно стежимо за тим, як держава-терорист намагається обходити санкції. Фіксуємо кожен такий напрямок. Готуємо великий санкційний пакет - рішення вже незабаром", - заявив Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Він також повідомив про підготовку концептуальних безпекових рішень для розвитку держави.

"Готуємо концептуальні безпекові рішення – для розвитку України, нашої інфраструктури і зараз, і після війни. Готуємось і до запланованих міжнародних зустрічей щодо відбудови України та відповідних переговорів із партнерами", - сказав президент.

 

Теги: #пакет #росія #санкції #підготовка

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