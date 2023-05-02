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19:27 02.05.2023

Апеляція збільшила до 26,8 млн грн розмір застави нардепу, підозрюваному в спробі заволодіти землею в Києві

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Апеляція збільшила до 26,8 млн грн розмір застави нардепу, підозрюваному в спробі заволодіти землею в Києві

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) збільшила розмір застави народному депутату Дмитру Ісаєнку, підозрюваному в спробі заволодіти 8 га землі в Києві, з 6 до 26,8 млн грн.

"Апеляція збільшила заставу чинному нардепу, якого підозрюють у спробі незаконного заволодіння землею та майном "Держбудкомбінату", - йдеться в повідомленні ВАКС у фейсбуці у вівторок.

Повідомляється, що 2 травня Апеляційна палата ВАКС частково задовольнила апеляційну скаргу прокурора САП і змінила розмір застави народному депутату, якого обґрунтовано підозрюють в організації замаху на зловживання службовим становищем з метою незаконного отримання під забудову земельної ділянки, що належить державі та перебуває в постійному користуванні державного підприємства ДП "Державний будівельний комбінат" Апарату ВРУ.

Своїм рішенням суд апеляційної інстанції скасував постанову ВАКС від 13 квітня в частині розміру застави та постановив нову ухвалу, якою збільшив заставу з 6,012 млн грн до 26,840 млн грн. В іншій частині ухвалу слідчого судді залишено без змін.

Водночас апеляційні скарги сторони захисту суд залишив без розгляду.

Зазначено, що ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною й оскарженню не підлягає.

Як повідомлялося, 10 березня антикорупційні органи України повідомили про підозру народному депутату Дмитрові Ісаєнку, екскерівнику Управління справами апарату Верховної Ради та колишнім посадовцям держпідприємства у спробі незаконного заволодіння землею та майном "Держбудкомбінату". ВАКС 13 квітня обрав для Ісаєнка запобіжний захід у вигляді застави в 6,012 млн грн.

 

Теги: #застава #вакс #держбудкомбінат

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