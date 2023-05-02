Маніпулятивні заяви уповноваженої при президенті РФ з прав дитини не приховають злочинів Росії проти України - Лубінець

Маніпулятивні заяви уповноваженої при президенті Російської Федерації з прав дитини Марії Львової-Бєлової не приховають воєнних злочинів Росії проти України та її народу, вважає уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Розшукувана Міжнародним кримінальним судом за воєнні злочини в Україні уповноважена при президенті РФ з прав дитини дала інтерв'ю американському виданню Vice. Цинічна заява представника країни-агресора, яка розпочала війну в 21-му столітті в центрі Європи! (...) Такими маніпулятивними заявами не вдасться приховати воєнні злочини, які вчиняє Росія проти України та українського народу", - написав Лубінець у своєму телеграм-каналі у вівторок.

Він наголосив, що Росія цілеспрямовано завдає ракетних ударів, скидає керовані авіабомби на мирні міста і села України, вбиваючи цивільне населення, дітей, порушуючи основоположні права - на життя і безпеку.

За словами Лубінця, під виглядом "евакуації та порятунку" РФ депортує українських дітей, розділяє сім'ї, викрадає дітей-сиріт, незаконно влаштовує в прийомні сім'ї, примусово паспортизує, надає російське громадянство, стирає національну ідентичність - вчиняє геноцид українського народу, про що свідчать видані Міжнародним кримінальним судом ордери.

"Відповідальності не уникнути, вище політичне керівництво країни-терориста має бути на лаві підсудних", - наголосив уповноважений з прав людини.

Як повідомлялося, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та дитячого омбудсмена Львової-Бєлової.