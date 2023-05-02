На тимчасово окупованих територіях тривають випадки насильницького викрадення проукраїнського цивільного населення - Генштаб ЗСУ

На тимчасово захоплених територіях російські окупанти продовжують насильно викрадати проукраїнське цивільне населення, також облаштовують нові катівні для утримання викрадених, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Зокрема, одну з таких катівень російські терористи облаштували у відділі поліції тимчасово захопленої Чаплинки Херсонської області. Там на цей час незаконно утримують до десяти цивільних осіб, серед яких є неповнолітні", - йдеться у зведенні, опублікованому у вівторок увечері.

Зазначається, що окупанти тримають людей "у жорстких, нелюдських умовах", а також застосовують до них тортури.

Також є випадки, коли російські загарбники закатовували викрадених до смерті.