Події

18:57 02.05.2023

На тимчасово окупованих територіях тривають випадки насильницького викрадення проукраїнського цивільного населення - Генштаб ЗСУ

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На тимчасово окупованих територіях тривають випадки насильницького викрадення проукраїнського цивільного населення - Генштаб ЗСУ

На тимчасово захоплених територіях російські окупанти продовжують насильно викрадати проукраїнське цивільне населення, також облаштовують нові катівні для утримання викрадених, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Зокрема, одну з таких катівень російські терористи облаштували у відділі поліції тимчасово захопленої Чаплинки Херсонської області. Там на цей час незаконно утримують до десяти цивільних осіб, серед яких є неповнолітні", - йдеться у зведенні, опублікованому у вівторок увечері.

Зазначається, що окупанти тримають людей "у жорстких, нелюдських умовах", а також застосовують до них тортури.

Також є випадки, коли російські загарбники закатовували викрадених до смерті.

 

Теги: #окупація #генштаб_зсу

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