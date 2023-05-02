МЗС: Вступ України до НАТО - в інтересах самого альянсу, закликаємо партнерів проявити лідерство

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко відреагував на публікацію ЗМІ про перспективи вступу України до НАТО, назвавши зазначені аргументи набором помилкових суджень і наголосивши, що Україна - це не проблема, а перевага для НАТО.

"Останнім часом в деяких іноземних ЗМІ з’являються публікації, які намагаються послабити міжнародну підтримку України, змінити акценти довкола очікуваних контрнаступів, просувати "альтернативні" мирні плани та поставити під сумнів український курс на членство в НАТО", - написав Ніколенко у фейсбуці.

Зокрема, МЗС звернуло увагу на публікацію від Німецького агентства преси (DPA), де в контексті підготовки до саміту НАТО у Вільнюсі журналісти, посилаючись на неназваних співрозмовників, стверджують, що кроки до членства в НАТО можуть відволікти від "набагато важливішої підтримки України".

"Ба більше, на думку DPA, нові зобов’язання перед НАТО можуть підштовхнути Росію до більш агресивної війни. Далі агентство робить висновок, що прогрес, імовірно, буде можливий лише після досягнення Україною успіхів у протидії російській агресії", - ідеться в повідомленні.

Речник наголосив, що зазначені в матеріалі аргументи становлять набір помилкових суджень, які давно втратили свою актуальність.

У МЗС зазначили, що на українців чекають важливі битви, але Україна вже досягла вражаючих успіхів в обороні від російської агресії. Також у відомстві знову заявили, що єдине, що провокує Росію, - це невизначеність.

Ніколенко зазначив, що мета Москви - повне знищення України, і просування на шляху до вступу України до НАТО змусить Росію вгамувати свою агресію. Крім того, він наголосив, що поточна міжнародна підтримка України у протидії російським окупантам не суперечить, а навпаки - доповнює процес набуття членства в НАТО.

"Майбутнє євроатлантичної безпеки вирішується на полі бою в Україні, а вступ нашої держави до НАТО гарантуватиме стратегічну безпеку всього альянсу. Україна – це не проблема, а перевага для НАТО. Тому у відповідь на розмірковування анонімних джерел ми наголошуємо, що вступ України до НАТО – в інтересах самого альянсу, і закликаємо партнерів проявити лідерство", - закликали у відомстві.

Ніколенко нагадав, що глава МЗС Дмитро Кулеба окреслив українські очікування: на саміті у Вільнюсі Україна розраховує отримати зобов'язання від союзників, яке визначить шлях до вступу до НАТО.

"Час для такого кроку давно назрів", - додали в МЗС.

Раніше DPA оприлюднило матеріал про те, що США і Німеччина поки що не хочуть конкретних рішень у питанні членства України в НАТО.