На Харківщині підірвався трактор, дві людини загинули - Синєгубов

У вівторок, 2 травня, близько 14:20 в Ізюмському районі Харківської області, в полі між селами Вербівка і Вовчий Яр підірвався трактор, дві людини загинули від отриманих травм, повідомив голова ОДА Олег Синєгубов.

"Двоє чоловіків 39 і 47 років, які підірвалися сьогодні в Ізюмському районі, від отриманих травм загинули. На жаль, медики не змогли врятувати їхнє життя. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким загиблих", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.