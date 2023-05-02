Події

17:09 02.05.2023

На Харківщині підірвався трактор, дві людини загинули - Синєгубов

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На Харківщині підірвався трактор, дві людини загинули - Синєгубов

У вівторок, 2 травня, близько 14:20 в Ізюмському районі Харківської області, в полі між селами Вербівка і Вовчий Яр підірвався трактор, дві людини загинули від отриманих травм, повідомив голова ОДА Олег Синєгубов.

"Двоє чоловіків 39 і 47 років, які підірвалися сьогодні в Ізюмському районі, від отриманих травм загинули. На жаль, медики не змогли врятувати їхнє життя. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким загиблих", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

 

Теги: #трактор #харківська_область #міни

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