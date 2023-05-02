Окупанти обстріляли Білозерську ТГ у Херсонській області, є загиблий і четверо поранених - голова обладміністрації

Мешканець с. Велетенське Білозерської територіальної громади Херсонського району загинув унаслідок обстрілу з боку російських окупантів у вівторок, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Росіяни обстріляли Білозерську громаду, - ворог вкотре вкрив вогнем села Кізомис та Велетенське. Відомо про одного загиблого через обстріл Велетенського - це 28-річний чоловік. Ще четверо людей дістали поранення, їх шпиталізували до Херсона, де лікарі надають необхідну меддопомогу", - написав він у телеграмі.