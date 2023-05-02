Події

13:20 02.05.2023

Строковики та курсанти військових ВНЗ вимагають поліпшення матеріального становища - Резніков

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Строковики та курсанти військових ВНЗ вимагають поліпшення матеріального становища - Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков виступає за поліпшення матеріального становища строковиків і курсантів військових ВНЗ.

Як зазначив Резніков в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", усім військовим підняли зарплату на 30%, незалежно від того, де військовослужбовець перебуває і яке завдання виконує.

"Тому у всіх покращилася ситуація. Єдине питання, яке залишилося, і ми наразі ведемо обговорення, це строковики і курсанти військових навчальних закладів. Так, я вважаю, що вони потребують покращення матеріального становища. І ми шукаємо наразі ресурси, консультуємося. Я сподіваюся, що знайдемо якесь рішення", - сказав міністр оборони.

За словами Резнікова, у зв'язку з цим він пропонуватиме зміни в бюджеті.

Теги: #зсу #резніков

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