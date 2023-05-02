Події

08:44 02.05.2023

В Україні 478 дітей загинули через збройну агресію РФ

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В Україні 478 дітей загинули через збройну агресію РФ

Станом на ранок 2 травня 2023 року понад 1438 дітей постраждали в Україні в результаті повномасштабної збройної агресії РФ, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 478 дітей загинули та понад 960 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

Як зазначається, ці цифри не остаточні. Триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Найбільша кількість дітей постраждала в Донецькій області - 453, Харківській - 275, Київській - 128, Херсонській - 94, Запорізькій - 89, Миколаївській - 89, Чернігівській - 70, Дніпропетровській - 67, Луганській - 66.

В інформації зазначається, що 1 травня внаслідок обстрілу ворогом с. Лизунівка Чернігівської області загинув 14-річний хлопчик.

 

 

 

Теги: #діти #війна #загиблі

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