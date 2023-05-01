Події

20:52 01.05.2023

Президент вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації

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Президент вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації

Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкти "Про продовження терміну дії воєнного стану в Україні" і "Про продовження терміну проведення загальної мобілізації".

Картки законопроєктів №9259 і №9260 з'явилися на сайті парламенту.

Тексти документів поки що відсутні.

Як повідомлялося, член фракції "Голос" Ярослав Железняк зазначав, що воєнний стан і мобілізацію в Україні буде продовжено, ймовірно, на 90 днів - із 19 травня 2023 року до середини серпня.

Раніше, 7 лютого, ВР продовжила термін воєнного стану і загальної мобілізації в Україні ще на 90 діб (з 19 лютого 2023 року).

Теги: #продовження #мобілізація #воєнний_стан

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