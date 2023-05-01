Росіяни, як і раніше, обстрілюють населені пункти України, є загиблі та поранені

Російські війська близько 15:37 обстріляли Новгород-Сіверський район, є дані про загибель дитини, інформація уточнюється, повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Ворог продовжує бити по цивільній інфраструктурі. Близько 15:37 зафіксоване влучання в освітній заклад (не працює) Новгород-Сіверського району", - написав він у телеграм-каналі в понеділок.

"Є дані про загибель дитини, яка перебувала неподалік. Інформація про потерпілих уточнюється", - повідомив Чаус.

Крім того, після обстрілу російськими окупаційними військами Вовчанська (Харківська обл.,) є постраждалий серед мирного населення.

"Внаслідок обстрілу міста Вовчанськ осколкові поранення отримав 57-річний чоловік. Він доставлений до місцевої лікарні", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Біля 12:00 понеділка окупанти обстріляли с. Кучерівка (Куп'янський р-н Харківської обл.).

"Зруйновано приватний будинок, поранено його власника - 65-річного чоловіка. Потерпілого госпіталізовано, тяжкість отриманих ним поранень встановлюють", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Прокурори разом зі слідчими поліції зібрали речові докази та задокументували наслідки обстрілу. Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За процесуального керівництва Пологівської окружної прокуратури Запорізької області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, 1 травня 2023 року близько 11:30 російські військові нанесли авіаційні удари по місту Гуляйполе Пологівського району. Три людини отримали поранення", - повідомляють у телеграм-каналі Офісу генпрокурора в понеділок.

Як інформує Офіс, частково зруйновано приватні житлові будинки та господарські будівлі. Вибухова хвиля пошкодила вікна і вибито шибки, пошкоджено автомобіль.