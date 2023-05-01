Події

16:47 01.05.2023

Росіяни, як і раніше, обстрілюють населені пункти України, є загиблі та поранені

2 хв читати
Росіяни, як і раніше, обстрілюють населені пункти України, є загиблі та поранені

Російські війська близько 15:37 обстріляли Новгород-Сіверський район, є дані про загибель дитини, інформація уточнюється, повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Ворог продовжує бити по цивільній інфраструктурі. Близько 15:37 зафіксоване влучання в освітній заклад (не працює) Новгород-Сіверського району", - написав він у телеграм-каналі в понеділок.

"Є дані про загибель дитини, яка перебувала неподалік. Інформація про потерпілих уточнюється", - повідомив Чаус.

Крім того, після обстрілу російськими окупаційними військами Вовчанська (Харківська обл.,) є постраждалий серед мирного населення.

"Внаслідок обстрілу міста Вовчанськ осколкові поранення отримав 57-річний чоловік. Він доставлений до місцевої лікарні", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Біля 12:00 понеділка окупанти обстріляли с. Кучерівка (Куп'янський р-н Харківської обл.).

"Зруйновано приватний будинок, поранено його власника - 65-річного чоловіка. Потерпілого госпіталізовано, тяжкість отриманих ним поранень встановлюють", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Прокурори разом зі слідчими поліції зібрали речові докази та задокументували наслідки обстрілу. Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За процесуального керівництва Пологівської окружної прокуратури Запорізької області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, 1 травня 2023 року близько 11:30 російські військові нанесли авіаційні удари по місту Гуляйполе Пологівського району. Три людини отримали поранення", - повідомляють у телеграм-каналі Офісу генпрокурора в понеділок.

Як інформує Офіс, частково зруйновано приватні житлові будинки та господарські будівлі. Вибухова хвиля пошкодила вікна і вибито шибки, пошкоджено автомобіль.

 

Теги: #обстріли #чернігівська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:27 01.05.2023
Дитина загинула внаслідок ворожого авіаудару по Лизунівці на Чернігівщині, двоє людей дістали поранень

Дитина загинула внаслідок ворожого авіаудару по Лизунівці на Чернігівщині, двоє людей дістали поранень

11:33 01.05.2023
Знеструмлено частину споживачів Дніпропетровщини та Херсонщини внаслідок чергового російського обстрілу

Знеструмлено частину споживачів Дніпропетровщини та Херсонщини внаслідок чергового російського обстрілу

10:37 01.05.2023
Окупанти за добу обстріляли 119 населених пунктів України, пошкоджено 179 об'єктів інфраструктури - Міноборони

Окупанти за добу обстріляли 119 населених пунктів України, пошкоджено 179 об'єктів інфраструктури - Міноборони

10:24 01.05.2023
Окупанти сім разів обстріляли Авдіївку, снаряди влучили в житловий сектор і на територію АКХЗ

Окупанти сім разів обстріляли Авдіївку, снаряди влучили в житловий сектор і на територію АКХЗ

09:40 01.05.2023
Уночі та вранці ворог обстріляв шість громад Сумщини

Уночі та вранці ворог обстріляв шість громад Сумщини

08:33 01.05.2023
Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, постраждалих за добу не зафіксовано

Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, постраждалих за добу не зафіксовано

07:51 01.05.2023
У Павлограді в результаті ворожих обстрілів 25 поранених, серед них троє дітей

У Павлограді в результаті ворожих обстрілів 25 поранених, серед них троє дітей

19:34 30.04.2023
У Нікополі в результаті ударів окупантів із важкої артилерії загинув місцевий мешканець, ще двох поранено

У Нікополі в результаті ударів окупантів із важкої артилерії загинув місцевий мешканець, ще двох поранено

16:55 30.04.2023
Окупанти вночі та вранці 11 разів обстріляли низку міст і сіл півночі Сумської та Чернігівської областей

Окупанти вночі та вранці 11 разів обстріляли низку міст і сіл півночі Сумської та Чернігівської областей

09:02 30.04.2023
Окупанти випустили 135 снарядів по території Херсонської області за добу, одна людина загинула, одна поранена

Окупанти випустили 135 снарядів по території Херсонської області за добу, одна людина загинула, одна поранена

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Дитина загинула внаслідок ворожого авіаудару по Лизунівці на Чернігівщині, двоє людей дістали поранень

Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару по Павлоградському району зросла до 34, із них п'ятеро дітей - ОВА

Окупанти за добу обстріляли 119 населених пунктів України, пошкоджено 179 об'єктів інфраструктури - Міноборони

Рівень паводку в Києві стабілізувався, аварійних підтоплень не зафіксовано

ЗС України контратакують на окремих ділянках Бахмута

ОСТАННЄ

В Іспанії став доступний український паспортний сервіс, інформує Мінреінтеграції

Резніков після розмови з міністром оборони Швеції: Очікуємо плідної "Коаліції БМП CV90"

Вибуховий пристрій спрацював на шляху прямування автомобіля з генпрокурором Болгарії

Атракціони на Хрещатику в Києві не санкціоновані - відповідь мерії на петицію

Декілька тисяч поліцейських у Берліні гарантують безпеку городян під час першотравневих маніфестацій

Заарештовано ще 5 російських суден, які вивозили через Крим награбоване українське зерно - прокуратура автономії

Посол України в Ірландії закликає бойкотувати віскі Jameson через відновлення торгівлі в РФ - ЗМІ

СБУ ліквідувала проксі-центр у Полтаві, через який РФ здійснювала спеціальні інформаційні операції

Корнієнко чекає від саміту НАТО конкретики про вступ України до Північноатлантичного альянсу

Постійна моніторингова місія МАГАТЕ на ЗАЕС здійснила ротацію персоналу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА