Події

12:30 01.05.2023

Потепління очікується в Україні найближчими днями, в більшості областей без опадів

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Потепління очікується в Україні найближчими днями, в більшості областей без опадів

В Україні у вівторок, 2 травня, без опадів, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, повідомляє Укргідрометцентр.

Температура вночі 4-9°, у північній, Рівненській, Харківській та більшості центральних областей 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; вдень в Україні 15-20° тепла, на Закарпатті та Прикарпатті до 23°. На високогір'ї Карпат температура вночі близько 0°, вдень 5-10° тепла.

У Києві 2 травня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 4-6° тепла; вдень 16-18°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 2 травня температура вдень сягала позначки +30,0°С у 1934 і 2018 роках, найнижчу було зафіксовано вночі на позначці -0,6°С у 1962 році.

У середу, 3 травня, вночі у Волинській, Рівненській, удень у західних і Житомирській областях місцями невеликий короткочасний дощ, гроза; на решті територій без опадів. Температура в західній частині 4-9°, вдень 12-17° (на Закарпатті до 21°); на решті територій уночі 1-6° тепла, вдень 16-21°. Вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с.

На високогір'ї Карпат уночі без опадів, удень подекуди короткочасний дощ, гроза; температура вночі 0-5° тепла, вдень 10-15°.

У Києві 3 травня без опадів. Вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 19-21°.

Теги: #погода #прогноз

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