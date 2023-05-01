Події

10:37 01.05.2023

Окупанти за добу обстріляли 119 населених пунктів України, пошкоджено 179 об'єктів інфраструктури - Міноборони

1 хв читати
Окупанти за добу обстріляли 119 населених пунктів України, пошкоджено 179 об'єктів інфраструктури - Міноборони

Російські окупанти здійснили за минулу добу обстріли 119 населених пунктів у дев'яти областях України, підтверджено ураження 179 об'єктів інфраструктури.

"Є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється", - повідомляється у телеграм-каналі Military Media Center із посиланням на інформацію Ситуаційного центру Міністерства оборони України станом на 09:00 1 травня.

Найбільше окупанти обстріляли населених пунктів у Донецькій області - 42. 20 населених пунктів зазнали обстрілів у Херсонській області, 17 - у Харківській, 13 - у Сумській, по 10 - у Запорізькій та Чернігівській, чотири - у Луганській, два - у Дніпропетровській, один - у Миколаївській.

Обстріли здійснювалися з різних видів озброєння: мінометів, танків, артилерії, гранатометів, РСЗВ, ЗРК, ОТРК, БПЛА, тактичної та стратегічної авіації.

Теги: #пошкодження #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:33 01.05.2023
Знеструмлено частину споживачів Дніпропетровщини та Херсонщини внаслідок чергового російського обстрілу

Знеструмлено частину споживачів Дніпропетровщини та Херсонщини внаслідок чергового російського обстрілу

10:24 01.05.2023
Окупанти сім разів обстріляли Авдіївку, снаряди влучили в житловий сектор і на територію АКХЗ

Окупанти сім разів обстріляли Авдіївку, снаряди влучили в житловий сектор і на територію АКХЗ

09:40 01.05.2023
Уночі та вранці ворог обстріляв шість громад Сумщини

Уночі та вранці ворог обстріляв шість громад Сумщини

08:33 01.05.2023
Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, постраждалих за добу не зафіксовано

Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, постраждалих за добу не зафіксовано

07:51 01.05.2023
У Павлограді в результаті ворожих обстрілів 25 поранених, серед них троє дітей

У Павлограді в результаті ворожих обстрілів 25 поранених, серед них троє дітей

19:34 30.04.2023
У Нікополі в результаті ударів окупантів із важкої артилерії загинув місцевий мешканець, ще двох поранено

У Нікополі в результаті ударів окупантів із важкої артилерії загинув місцевий мешканець, ще двох поранено

16:55 30.04.2023
Окупанти вночі та вранці 11 разів обстріляли низку міст і сіл півночі Сумської та Чернігівської областей

Окупанти вночі та вранці 11 разів обстріляли низку міст і сіл півночі Сумської та Чернігівської областей

09:02 30.04.2023
Окупанти випустили 135 снарядів по території Херсонської області за добу, одна людина загинула, одна поранена

Окупанти випустили 135 снарядів по території Херсонської області за добу, одна людина загинула, одна поранена

08:35 30.04.2023
Окупанти обстріляли центр Куп'янська з РСЗВ, постраждалих немає

Окупанти обстріляли центр Куп'янська з РСЗВ, постраждалих немає

07:31 30.04.2023
Окупанти за добу обстріляли шість ОТГ Сумської області, зафіксовано понад 170 вибухів

Окупанти за добу обстріляли шість ОТГ Сумської області, зафіксовано понад 170 вибухів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару по Павлоградському району зросла до 34, із них п'ятеро дітей - ОВА

Рівень паводку в Києві стабілізувався, аварійних підтоплень не зафіксовано

ЗС України контратакують на окремих ділянках Бахмута

На лівому березі в Києві знижено тиск у водопровідній мережі через пошкодження на насосній станції

У Павлограді в результаті ворожих обстрілів 25 поранених, серед них троє дітей

ОСТАННЄ

Театр ім. Франка скасовує участь у Театральній Олімпіаді в Будапешті через включення росіян до програми

Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару по Павлоградському району зросла до 34, із них п'ятеро дітей - ОВА

Колишній нардеп від ОПЗЖ Волошин постане перед судом за держзраду - ДБР

ВМС ЗСУ за добу знищили 10 окупантів і 2 міномети противника

Рівень паводку в Києві стабілізувався, аварійних підтоплень не зафіксовано

Окупанти розробляють плани наступу в Запорізькій області - ISW

ЗС України контратакують на окремих ділянках Бахмута

На лівому березі в Києві знижено тиск у водопровідній мережі через пошкодження на насосній станції

ЗС України ліквідували 450 окупантів, 1 танк і 7 артсистем за добу

У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА