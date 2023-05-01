Окупанти за добу обстріляли 119 населених пунктів України, пошкоджено 179 об'єктів інфраструктури - Міноборони

Російські окупанти здійснили за минулу добу обстріли 119 населених пунктів у дев'яти областях України, підтверджено ураження 179 об'єктів інфраструктури.

"Є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється", - повідомляється у телеграм-каналі Military Media Center із посиланням на інформацію Ситуаційного центру Міністерства оборони України станом на 09:00 1 травня.

Найбільше окупанти обстріляли населених пунктів у Донецькій області - 42. 20 населених пунктів зазнали обстрілів у Херсонській області, 17 - у Харківській, 13 - у Сумській, по 10 - у Запорізькій та Чернігівській, чотири - у Луганській, два - у Дніпропетровській, один - у Миколаївській.

Обстріли здійснювалися з різних видів озброєння: мінометів, танків, артилерії, гранатометів, РСЗВ, ЗРК, ОТРК, БПЛА, тактичної та стратегічної авіації.