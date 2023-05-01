Уночі та вранці ворог обстріляв шість громад Сумщини

Уночі та вранці в понеділок противник обстріляв Юнаківську, Миропільську, Середино-Будську та Зноб-Новгородську громади в Сумській області, повідомляє обласна військова адміністрація.

Середино-Будську громаду окупанти обстріляли з мінометів, зафіксовано два вибухи та з артилерії - три вибухи.

З території РФ було обстріляно Зноб-Новгородську громаду, зафіксовано три вибухи з міномета. Унаслідок обстрілу пошкоджень зазнав приватний будинок у смт Зноб-Новгородське.

У Миропільській громаді зафіксовано чотири вибухи з міномета.

Крім цього, з території РФ ворог обстріляв із міномета Юнаківську громаду - три вибухи.

Зранку противник скинув чотири міни на територію Білопільської громади.