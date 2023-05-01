Події

09:40 01.05.2023

Уночі та вранці ворог обстріляв шість громад Сумщини

1 хв читати
Уночі та вранці ворог обстріляв шість громад Сумщини

Уночі та вранці в понеділок противник обстріляв Юнаківську, Миропільську, Середино-Будську та Зноб-Новгородську громади в Сумській області, повідомляє обласна військова адміністрація.

Середино-Будську громаду окупанти обстріляли з мінометів, зафіксовано два вибухи та з артилерії - три вибухи.

З території РФ було обстріляно Зноб-Новгородську громаду, зафіксовано три вибухи з міномета. Унаслідок обстрілу пошкоджень зазнав приватний будинок у смт Зноб-Новгородське.

У Миропільській громаді зафіксовано чотири вибухи з міномета.

Крім цього, з території РФ ворог обстріляв із міномета Юнаківську громаду - три вибухи.

Зранку противник скинув чотири міни на територію Білопільської громади.

Теги: #обстріли #сумська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:33 01.05.2023
Знеструмлено частину споживачів Дніпропетровщини та Херсонщини внаслідок чергового російського обстрілу

Знеструмлено частину споживачів Дніпропетровщини та Херсонщини внаслідок чергового російського обстрілу

10:37 01.05.2023
Окупанти за добу обстріляли 119 населених пунктів України, пошкоджено 179 об'єктів інфраструктури - Міноборони

Окупанти за добу обстріляли 119 населених пунктів України, пошкоджено 179 об'єктів інфраструктури - Міноборони

10:24 01.05.2023
Окупанти сім разів обстріляли Авдіївку, снаряди влучили в житловий сектор і на територію АКХЗ

Окупанти сім разів обстріляли Авдіївку, снаряди влучили в житловий сектор і на територію АКХЗ

08:33 01.05.2023
Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, постраждалих за добу не зафіксовано

Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, постраждалих за добу не зафіксовано

07:51 01.05.2023
У Павлограді в результаті ворожих обстрілів 25 поранених, серед них троє дітей

У Павлограді в результаті ворожих обстрілів 25 поранених, серед них троє дітей

07:24 01.05.2023
Ворог здійснив шість обстрілів прикордонних громад Сумської області

Ворог здійснив шість обстрілів прикордонних громад Сумської області

19:34 30.04.2023
У Нікополі в результаті ударів окупантів із важкої артилерії загинув місцевий мешканець, ще двох поранено

У Нікополі в результаті ударів окупантів із важкої артилерії загинув місцевий мешканець, ще двох поранено

16:55 30.04.2023
Окупанти вночі та вранці 11 разів обстріляли низку міст і сіл півночі Сумської та Чернігівської областей

Окупанти вночі та вранці 11 разів обстріляли низку міст і сіл півночі Сумської та Чернігівської областей

09:02 30.04.2023
Окупанти випустили 135 снарядів по території Херсонської області за добу, одна людина загинула, одна поранена

Окупанти випустили 135 снарядів по території Херсонської області за добу, одна людина загинула, одна поранена

08:35 30.04.2023
Окупанти обстріляли центр Куп'янська з РСЗВ, постраждалих немає

Окупанти обстріляли центр Куп'янська з РСЗВ, постраждалих немає

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару по Павлоградському району зросла до 34, із них п'ятеро дітей - ОВА

Окупанти за добу обстріляли 119 населених пунктів України, пошкоджено 179 об'єктів інфраструктури - Міноборони

Рівень паводку в Києві стабілізувався, аварійних підтоплень не зафіксовано

ЗС України контратакують на окремих ділянках Бахмута

На лівому березі в Києві знижено тиск у водопровідній мережі через пошкодження на насосній станції

ОСТАННЄ

Театр ім. Франка скасовує участь у Театральній Олімпіаді в Будапешті через включення росіян до програми

Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару по Павлоградському району зросла до 34, із них п'ятеро дітей - ОВА

Колишній нардеп від ОПЗЖ Волошин постане перед судом за держзраду - ДБР

ВМС ЗСУ за добу знищили 10 окупантів і 2 міномети противника

Рівень паводку в Києві стабілізувався, аварійних підтоплень не зафіксовано

Окупанти розробляють плани наступу в Запорізькій області - ISW

ЗС України контратакують на окремих ділянках Бахмута

На лівому березі в Києві знижено тиск у водопровідній мережі через пошкодження на насосній станції

ЗС України ліквідували 450 окупантів, 1 танк і 7 артсистем за добу

У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА