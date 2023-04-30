Події

22:19 30.04.2023

Харкову на відновлення після обстрілів потрібно $9,5 млрд США

1 хв читати
Харкову на відновлення після обстрілів потрібно $9,5 млрд США

Харкову на відновлення після обстрілів російських окупантів потрібно $9,5 млрд. США, заявив мер міста Ігор Терехов.

"Зараз обстріли тривають і неможливо остаточно порахувати всі збитки, які Харків отримав від російських агресорів. Для того щоб відновити Харків, потрібно $9,5 млрд США", - сказав він в ефірі національного телемарафону.

Терехов зазначив, що це величезна сума і Україна не може знайти ці кошти самостійно, потребуючи підтримки західних партнерів, зокрема США. 

Теги: #україна #харків #фінанси #відновлення #терехов

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:49 30.04.2023
Окупанти періодично знижують активність на Лиманському напрямі

Окупанти періодично знижують активність на Лиманському напрямі

14:37 30.04.2023
Україна досягла трьох нових угод із виробником Bayraktar - глава Мінстратегпрому

Україна досягла трьох нових угод із виробником Bayraktar - глава Мінстратегпрому

14:07 30.04.2023
Німеччина офіційно підтвердила передання Україні другого ЗРК Iris-T

Німеччина офіційно підтвердила передання Україні другого ЗРК Iris-T

05:28 29.04.2023
Окупанти забирають катери у рибалок у Мелітополі

Окупанти забирають катери у рибалок у Мелітополі

04:48 29.04.2023
Росіяни знову обстріляли територію Сумської області

Росіяни знову обстріляли територію Сумської області

02:37 29.04.2023
У центрі Миколаєва невідомий кинув гранату, є поранені

У центрі Миколаєва невідомий кинув гранату, є поранені

01:33 29.04.2023
НАТО та Міноборони України поглиблюють співпрацю

НАТО та Міноборони України поглиблюють співпрацю

01:24 29.04.2023
Чехія та Словаччина підтвердили готовність сприяти безпеці України до її вступу в НАТО

Чехія та Словаччина підтвердили готовність сприяти безпеці України до її вступу в НАТО

23:27 28.04.2023
Росіяни обстріляли територію лікарні у Білозерці Херсонської області, є жертва

Росіяни обстріляли територію лікарні у Білозерці Херсонської області, є жертва

22:52 28.04.2023
Франція засудила нові ракетні атаки РФ по цивільним об'єктам України

Франція засудила нові ракетні атаки РФ по цивільним об'єктам України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Окупанту не вдасться відібрати в нас мир

Залужний поінформував Каволі про ситуацію на фронті та майбутні сценарії перебігу бойових дій

Буданов: кожен, хто скоїв воєнні злочини в Україні, буде знайдений і знищений у будь-якій частині світу

Україна досягла трьох нових угод із виробником Bayraktar - глава Мінстратегпрому

Німеччина офіційно підтвердила передання Україні другого ЗРК Iris-T

ОСТАННЄ

ВИБУХИ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

З обстрілюваного окупантами м. Кізомис Херсонської області евакуювали всіх дітей

Голова МЗС Литви закликав вимагати мирних переговорів у Путіна, а не Зеленського

Окупанти влаштовують флешмоб із відмови від українського громадянства на окупованій території Херсонської області

В Україні залишається підтопленим 101 будинок, у трьох областях підтоплено 17,867 тис. га сільгоспугідь

На сході України відбито понад 20 атак окупантів, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут і Мар'їнка

У Карпатах оголошено значну сніголавинну небезпеку

У Нікополі в результаті ударів окупантів із важкої артилерії загинув місцевий мешканець, ще двох поранено

Макрон у розмові підтвердив постачання озброєнь, про які раніше просив Зеленський

Будемо акцентувати, що сучасна авіація покоління 4+ необхідна Україні для захисту неба - Ігнат

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА