Харкову на відновлення після обстрілів потрібно $9,5 млрд США

Харкову на відновлення після обстрілів російських окупантів потрібно $9,5 млрд. США, заявив мер міста Ігор Терехов.

"Зараз обстріли тривають і неможливо остаточно порахувати всі збитки, які Харків отримав від російських агресорів. Для того щоб відновити Харків, потрібно $9,5 млрд США", - сказав він в ефірі національного телемарафону.

Терехов зазначив, що це величезна сума і Україна не може знайти ці кошти самостійно, потребуючи підтримки західних партнерів, зокрема США.