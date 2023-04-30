У Нікополі в результаті ударів окупантів із важкої артилерії загинув місцевий мешканець, ще двох поранено

У неділю в Нікополі (Дніпропетровська обл.) унаслідок ударів окупантів із важкої артилерії загинув місцевий житель, ще двоє поранені, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Сьогодні за день ворог двічі вдарив із важкої артилерії по Нікополю. Загинув 48-річний місцевий житель. Постраждали 46-річна жінка і 80-річний чоловік", - написав він у телеграм-каналі.

За словами очільника ОВА, у місті пошкоджено ще 6 багатоповерхових будинків і стільки ж приватних. А ще кілька господарських будівель, два газопроводи, лінія електропередач.

Наслідки обстрілів встановлюються.

"Терор мирних жителів, руйнування, смерть - "фірмовий знак" агресора", - наголосив Лисак.