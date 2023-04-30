Будемо акцентувати, що сучасна авіація покоління 4+ необхідна Україні для захисту неба - Ігнат

Будемо акцентувати в публічному просторі, що сучасна авіація покоління 4+ необхідна Україні для захисту неба насамперед, заявив спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Будемо акцентувати в публічному просторі, що сучасна авіація, літаки саме такі, як ми оголошували, покоління 4+, які здатні навести лад у повітрі, на землі й на морі - без цього ніяк", - сказав він в ефірі національного телемарафону в неділю.

Ігнат зазначив, що без переваги в повітрі, без повітряного прикриття зверху неможливо як у наступальних діях, так і в оборонних діях досягти хорошого успіху.

"Нам потрібен цей літак для того, щоб захистити наше небо насамперед від повітряного тероризму, і цей літак стане частиною протиповітряної оборони", - наголосив речник ПС ЗСУ.