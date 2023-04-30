Залужний поінформував Каволі про ситуацію на фронті та майбутні сценарії перебігу бойових дій

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний поінформував Верховного головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерала Крістофера Каволі про ситуацію на фронті та майбутні сценарії перебігу бойових дій.

"Провів зустріч у розширеному складі з Верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі - Командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі", - написав Залужний у своєму телеграмі в неділю ввечері.

Він зазначив, що вони предметно обговорили широке коло важливих для України питань.

"Детально розповів про оперативну обстановку по всій лінії фронту. Описав можливі сценарії, загрози та передумови для майбутніх дій. Ставимо собі за мету - підготуватися так, щоб максимально виконати визначені завдання", - наголосив головнокомандувач ЗСУ.

За його словами, сторони окремо зупинилися на важливості своєчасного постачання в достатній кількості боєприпасів і техніки.

Залужний наголосив на необхідності надання Україні широкого спектра озброєння та систем протиповітряної оборони, які суттєво допоможуть вирішити проблемні моменти у протистоянні російській агресії.

Сторони також обговорили питання підготовки українських захисників.

"Домовилися й надалі підтримувати діалог і працювати для посилення обороноздатності України", - підсумував Залужний.