Німеччина офіційно підтвердила передання Україні другого ЗРК Iris-T

Федеральний уряд Німеччини підтвердив доставку в Україну другого ЗРК Iris-T з чотирьох обіцяних.

Відповідне повідомлення з'явилося на сайті уряду.

Крім того, повідомляється про передання українській армії ще 8 вантажівок Zetros і двох автонавантажувачів 8x6 з 8 викотними контейнерами.

Інформація про передання Україні другої системи Iris-T з'явилася у ЗМІ 19 квітня.

Перший екземпляр Iris-T було передано Україні в жовтні 2022 року.