Події

14:07 30.04.2023

Німеччина офіційно підтвердила передання Україні другого ЗРК Iris-T

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Німеччина офіційно підтвердила передання Україні другого ЗРК Iris-T

Федеральний уряд Німеччини підтвердив доставку в Україну другого ЗРК Iris-T з чотирьох обіцяних.

Відповідне повідомлення з'явилося на сайті уряду.

Крім того, повідомляється про передання українській армії ще 8 вантажівок Zetros і двох автонавантажувачів 8x6 з 8 викотними контейнерами.

Інформація про передання Україні другої системи Iris-T з'явилася у ЗМІ 19 квітня.

Перший екземпляр Iris-T було передано Україні в жовтні 2022 року.

Теги: #україна #німеччина #iris_t

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