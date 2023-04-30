Пригожин продовжує спроби переконати російську владу перейти до оборони на сході України - ISW

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин продовжує свої спроби переконати Кремль перейти до оборони на сході України, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) у звіті за 29 квітня.

"Пригожин заявив, що український контрнаступ може відбутися до 15 травня, але російські військові не поспішають готуватися до відбиття атак", - зазначається у звіті.

Він також пригрозив вивести сили ПВК "Вагнер" з Бахмута, якщо російське військове командування не надасть більше боєприпасів. Так, він заявив про те, що найманці продовжуватимуть битися в Бахмуті, але їм потрібно буде "організовано відійти або залишитися і померти", якщо ситуація негайно не покращиться. Пригожин стверджує, що "Вагнеру" потрібно близько 80 000 снарядів на день, тоді як зараз ПВК отримує тільки 800 із 4000 снарядів на день, які він просить наразі.

"Загроза Пригожина піти з Бахмута може також свідчити про те, що Пригожин побоюється, що російські позиції в тилу Бахмута вразливі для контратак", - зазначають аналітики.

Водночас Пригожин стверджує, що "Вагнер" і заступник командувача російськими військами в Україні Сергій Суровікін розробили план "перемелювання" українських військ у Бахмуті, який позбавив Україну ініціативи на полі бою.

"Згадка Пригожиним Суровікіна, ймовірно, є спробою публічно приєднатися до Суровікіна, оскільки прихильність президента Росії Володимира Путіна відходить від начальника російського Генерального штабу генерала армії Валерія Герасимова. Пригожин, ймовірно, намагається відновити доступ до більшої кількості боєприпасів, оскільки Путін знову перетасовує російське військове керівництво таким чином, що це може принести користь Пригожину", - наголошується у звіті.

Російська окупаційна влада і посадові особи прикордонної зони розширили заходи безпеки і посилили фільтрацію, ймовірно, в очікуванні посилення активності українських партизан на підтримку потенційного українського контрнаступу.

Крім того, Міноборони Росії продовжує вживати заходів щодо прискорення процесу призову і унеможливлення ухилення від повісток.