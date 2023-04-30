Рівень води в Дніпрі за добу збільшився на 5 см

Рівень води в Дніпрі на території Києва за останню добу збільшився на 5 см, спостерігається підтоплення заплави шаром близько понад 25 см у районі островів і Осокорків, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"Коливання рівня води в останні дні має незначну амплітуду - порівняно з попередньою добою рівень водопілля в межах столиці збільшився на 5 см. Рівень небезпеки гідрологічних явищ залишається - I (жовтий). Наразі по м. Києву не зафіксовано аварійних підтоплень. До критичного рівня води ще понад 1 м", - ідеться в повідомленні КМВА в неділю з посиланням на Укргідрометцентр.

В адміністрації наголосили, що все ще продовжує спостерігатися підтоплення заплави шаром близько понад 25 см - острови в парку "Муромець", "Гідропарк", Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків.