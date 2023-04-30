Події

11:23 30.04.2023

Рівень води в Дніпрі за добу збільшився на 5 см

1 хв читати
Рівень води в Дніпрі за добу збільшився на 5 см

Рівень води в Дніпрі на території Києва за останню добу збільшився на 5 см, спостерігається підтоплення заплави шаром близько понад 25 см у районі островів і Осокорків, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"Коливання рівня води в останні дні має незначну амплітуду - порівняно з попередньою добою рівень водопілля в межах столиці збільшився на 5 см. Рівень небезпеки гідрологічних явищ залишається - I (жовтий). Наразі по м. Києву не зафіксовано аварійних підтоплень. До критичного рівня води ще понад 1 м", - ідеться в повідомленні КМВА в неділю з посиланням на Укргідрометцентр.

В адміністрації наголосили, що все ще продовжує спостерігатися підтоплення заплави шаром близько понад 25 см - острови в парку "Муромець", "Гідропарк", Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків.

 

Теги: #київ #дніпро #рівень_води

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:32 28.04.2023
Товариство Червоного Хреста України проведе в столиці інформаційні сесії з надання першої медичної допомоги та мінної безпеки

Товариство Червоного Хреста України проведе в столиці інформаційні сесії з надання першої медичної допомоги та мінної безпеки

08:01 28.04.2023
У Дніпрі в результаті ракетного удару загинуло двоє людей і поранено 3, є руйнування і пожежі

У Дніпрі в результаті ракетного удару загинуло двоє людей і поранено 3, є руйнування і пожежі

07:54 28.04.2023
Посли G7 і заступник голови ОП обговорили потенційну податкову реформу в Україні

Посли G7 і заступник голови ОП обговорили потенційну податкову реформу в Україні

07:16 28.04.2023
Над Києвом вночі збито одинадцять ракет і два БПЛА

Над Києвом вночі збито одинадцять ракет і два БПЛА

07:08 28.04.2023
Жінка і дитина загинули в Дніпрі в результаті нічного ракетного обстрілу

Жінка і дитина загинули в Дніпрі в результаті нічного ракетного обстрілу

18:27 27.04.2023
Укргідрометцентр попереджає про можливе підвищення рівнів води у східних регіонах

Укргідрометцентр попереджає про можливе підвищення рівнів води у східних регіонах

09:56 27.04.2023
У Києві ще на 9 см піднявся рівень води в Дніпрі, загрози промоб'єктам і житловим масивам немає - військова адміністрація

У Києві ще на 9 см піднявся рівень води в Дніпрі, загрози промоб'єктам і житловим масивам немає - військова адміністрація

19:39 26.04.2023
Спалах увечері 19 квітня в Києві міг бути яскравим болідом

Спалах увечері 19 квітня в Києві міг бути яскравим болідом

12:39 25.04.2023
McDonald's відновлює роботу в Дніпрі

McDonald's відновлює роботу в Дніпрі

04:35 25.04.2023
На "Золотих воротах" у Києві відкрилася інтерактивна виставка "Справжні причини війни, або як працює російська пропаганда"

На "Золотих воротах" у Києві відкрилася інтерактивна виставка "Справжні причини війни, або як працює російська пропаганда"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Україні 477 дітей загинули через збройну агресію РФ

ЗС України за добу знищили 470 окупантів, два танки, шість артсистем і чотири БПЛА

ЗС України відбили 58 ворожих атак за суботу

Удар по нафтобазі в Севастополі спровокував панічні настрої в місті та на півострові

Україна готує кроки зі створення трибуналу щодо злочину російської агресії

ОСТАННЄ

Пригожин продовжує спроби переконати російську владу перейти до оборони на сході України - ISW

В Україні 477 дітей загинули через збройну агресію РФ

Український науково-дослідний криголам "Ноосфера" завершив другий антарктичний сезон

В Одесі 34-річна жінка та її дворічна донька випали з вікна і загинули

Окупанти випустили 135 снарядів по території Херсонської області за добу, одна людина загинула, одна поранена

Окупанти обстріляли центр Куп'янська з РСЗВ, постраждалих немає

ЗС України за добу знищили 470 окупантів, два танки, шість артсистем і чотири БПЛА

У Росії продовжують виготовлення крилатих ракет із використанням іноземних деталей, які отримують через треті країни

У Мінську заявили про 1,5 млн осіб у силових структурах Білорусі

Велика Британія має намір закупити для ЗС України ракети великої дальності

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА