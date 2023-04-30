В Одесі 34-річна жінка та її дворічна донька випали з вікна і загинули

У суботу ввечері, 29 квітня, 34-річна одеситка та її дворічна донька випали з вікна 16-го поверху і загинули в центрі Одеси, повідомили в поліції Одеської області.

"В Одесі поліцейські встановлюють обставини загибелі матері з дочкою. Тіла 34-річної жінки та 2-річної дитини виявили 29 квітня близько 20.00 біля багатоповерхівки на Французькому бульварі місцеві жителі", - йдеться в повідомленні відомства на Фейсбук.

За інформацією місцевого видання "Думская", раніше сім'я на обліку в поліції не стояла, у поле зору соцслужб також не потрапляла.

Подію попередньо кваліфікували як нещасний випадок.